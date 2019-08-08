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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
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      Голос Америки: Посольство США в Україні відзначило дії Зеленського та ЗСУ

      Голос Америки 215 Читать новость на русском

      У свідому випуску "Голосу Америки" – Посольство США в Україні відзначило дії президента Зеленського та ЗСУ за стриманість та мужність перед обличчям агресії, яка забрала життя 4 українських військових. А чиновник Держдепу зазначив, що для зміни Нормандського формату необхідна згода всіх сторін.

      Також у випуску:

      У Грузії відзначили одинадцяты роковини початку війни з Росією 2008 року. Через війну сотні тисяч людей змушені були залишити власні оселі. Як вони живуть зараз – у програмі "Голос Америки".

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      Теги: Збройні сили України Володимир Зеленський Голос Америки Новини США Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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