Голос Америки: Посольство США в Україні відзначило дії Зеленського та ЗСУ
У свідому випуску "Голосу Америки" – Посольство США в Україні відзначило дії президента Зеленського та ЗСУ за стриманість та мужність перед обличчям агресії, яка забрала життя 4 українських військових. А чиновник Держдепу зазначив, що для зміни Нормандського формату необхідна згода всіх сторін.
Також у випуску:
У Грузії відзначили одинадцяты роковини початку війни з Росією 2008 року. Через війну сотні тисяч людей змушені були залишити власні оселі. Як вони живуть зараз – у програмі "Голос Америки".
Джерело: 24 канал
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