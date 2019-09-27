Голос Америки: Повлияет ли скандал в США на политическую поддержку Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – телефонный разговор между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом никоим образом не повлияет на двухпартийную поддержку Украины. В этом заверил сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США Билл Паскрелл. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Голосу Америки".

Также в выпуске: Другие республиканцы и соратники президента Трампа комментируют скандал в США из-за телефонного разговора – смотрите в сюжете. Позиция демократов и республиканцев относительно импичмента.

Источник: 24 канал