23:44
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, сегодня
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Голос Америки: Повлияет ли скандал в США на политическую поддержку Украины

      Голос Америки 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – телефонный разговор между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом никоим образом не повлияет на двухпартийную поддержку Украины. В этом заверил сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США Билл Паскрелл. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Голосу Америки".

      Также в выпуске:

      Другие республиканцы и соратники президента Трампа комментируют скандал в США из-за телефонного разговора – смотрите в сюжете.

      Позиция демократов и республиканцев относительно импичмента.

      blog_ava
      Скандал со спикером Зеленского: появилось полное видео, где Мендель отталкивает журналиста
      сегодня
      1077
      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Дональд Трамп Импичмент Трампа Новости США Новости Украины Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      сегодня , 23:22 Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      53
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 569
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      104
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      сегодня , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 340
      Российская культура – наш основной враг, – интервью с Андреем Любкой
      сегодня , 20:02 Российская культура – наш основной враг, – интервью с Андреем Любкой
      Ірина Юрковська 149
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук