Голос Америки: Повлияет ли скандал в США на политическую поддержку Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – телефонный разговор между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом никоим образом не повлияет на двухпартийную поддержку Украины. В этом заверил сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США Билл Паскрелл. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Голосу Америки".
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Другие республиканцы и соратники президента Трампа комментируют скандал в США из-за телефонного разговора – смотрите в сюжете.
Позиция демократов и республиканцев относительно импичмента.
Источник: 24 канал
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