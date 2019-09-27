Голос Америки: Чи вплине скандал у США на політичну підтримку України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – телефонна розмова між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України. У цьому запевнив співголова групи підтримки України в Конгресі США Білл Паскрелл. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю для "Голосу Америки".

Також у випуску: Які інші республіканці і соратники президента Трампа коментують скандал у США через телефонну розмову – дивіться у сюжеті. Позиція демократів та республіканців щодо імпічменту.

Джерело: 24 канал