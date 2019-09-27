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      Голос Америки: Чи вплине скандал у США на політичну підтримку України

      Голос Америки 42 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – телефонна розмова між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України. У цьому запевнив співголова групи підтримки України в Конгресі США Білл Паскрелл. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю для "Голосу Америки".

      Також у випуску:

      Які інші республіканці і соратники президента Трампа коментують скандал у США через телефонну розмову – дивіться у сюжеті.

      Позиція демократів та республіканців щодо імпічменту.

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      Теги: Імпічмент Трампа Дональд Трамп Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини України Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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