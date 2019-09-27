Голос Америки: Чи вплине скандал у США на політичну підтримку України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – телефонна розмова між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України. У цьому запевнив співголова групи підтримки України в Конгресі США Білл Паскрелл. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю для "Голосу Америки".
Також у випуску:
Які інші республіканці і соратники президента Трампа коментують скандал у США через телефонну розмову – дивіться у сюжеті.
Позиція демократів та республіканців щодо імпічменту.
Джерело: 24 канал
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