Голос Америки. Повлияют ли в перспективе санкции России на украинскую экономику

В свежем выпуске "Голоса Америки" – по мнению американского эксперта, российские санкции против украинских чиновников и бизнесменов на экономику Украины почти не повлияют.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп восстановит все санкции против Ирана, которые отменило решение 2015-ого года, подписанное администрацией Барака Обамы. В штате Пенсильвания украинцы могут повлиять на выборы в Конгресс.