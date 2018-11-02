Голос Америки. Повлияют ли в перспективе санкции России на украинскую экономику
В свежем выпуске "Голоса Америки" – по мнению американского эксперта, российские санкции против украинских чиновников и бизнесменов на экономику Украины почти не повлияют.
Также в выпуске:
Президент США Дональд Трамп восстановит все санкции против Ирана, которые отменило решение 2015-ого года, подписанное администрацией Барака Обамы.
В штате Пенсильвания украинцы могут повлиять на выборы в Конгресс.
Источник: 24 канал
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