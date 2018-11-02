Голос Америки. Чи вплинуть у перспективі санкції Росії на українську економіку
У свіжому випуску "Голос Америки" – на думку американського експерта, російські санкції проти українських чиновників та бізнесменів на економіку України майже не вплинуть.
Також у випуску:
Президент США Дональд Трамп відновить усі санкції проти Ірану, які скасувало рішення 2015-ого року, підписане адміністрацією Барака Обами.
У штаті Пенсильванія українці можуть вплинути на вибори у Конгрес.
Джерело: 24 канал
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