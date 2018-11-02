Голос Америки. Чи вплинуть у перспективі санкції Росії на українську економіку

У свіжому випуску "Голос Америки" – на думку американського експерта, російські санкції проти українських чиновників та бізнесменів на економіку України майже не вплинуть.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп відновить усі санкції проти Ірану, які скасувало рішення 2015-ого року, підписане адміністрацією Барака Обами. У штаті Пенсильванія українці можуть вплинути на вибори у Конгрес.