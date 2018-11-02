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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Голос Америки. Чи вплинуть у перспективі санкції Росії на українську економіку

      Голос Америки 48 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – на думку американського експерта, російські санкції проти українських чиновників та бізнесменів на економіку України майже не вплинуть.

      Також у випуску:

      Президент США Дональд Трамп відновить усі санкції проти Ірану, які скасувало рішення 2015-ого року, підписане адміністрацією Барака Обами. 

      У штаті Пенсильванія українці можуть вплинути на вибори у Конгрес. 

      Теги: Новини Росії Санкції Санкції Росії проти України Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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