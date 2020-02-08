Голос Америки: Правительство США хочет освободить украинца, свидетельствующего против Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Белый дом может освободить Александра Виндмана из Совета национальной безопасности США. Подполковник армии США стал свидетелем телефонного разговора президентов Америки и Украины. Дональд Трамп фактически подтвердил это намерение, сказав, что недоволен чиновником, и правительство впоследствии сообщит о его дальнейшей судьбе.
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