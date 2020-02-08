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      Голос Америки: Уряд США хоче звільнити етнічного українця, який свідчив проти Трампа

      Голос Америки 109 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Білий дім може звільнити Александра Віндмана з Ради національної безпеки США. Підполковник армії США став свідком телефонної розмови президентів Америки і України. Дональд Трамп, фактично, підтвердив цей намір, сказавши, що незадоволений чиновником, і уряд згодом повідомить про його подальшу долю.

      Також у випуску:

      Через нетипову погоду в США зменшилося безробіття. Економіка країни додала 225 тисяч нових робочих місць.

      Китайський коронавірус негативно впливає на американську економіку.

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      Теги: Голос Америки Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Володимир Зеленський
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