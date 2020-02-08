Голос Америки: Уряд США хоче звільнити етнічного українця, який свідчив проти Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Білий дім може звільнити Александра Віндмана з Ради національної безпеки США. Підполковник армії США став свідком телефонної розмови президентів Америки і України. Дональд Трамп, фактично, підтвердив цей намір, сказавши, що незадоволений чиновником, і уряд згодом повідомить про його подальшу долю.
Також у випуску:
Через нетипову погоду в США зменшилося безробіття. Економіка країни додала 225 тисяч нових робочих місць.
Китайський коронавірус негативно впливає на американську економіку.
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