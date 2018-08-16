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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Председателя Tesla Илона Маска могут вскоре ждать в суде

Голос Америки 25 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" недавний твит Илона Маска о том, что он хочет снова сделать Tesla частной компанией, вызвал резкое подорожание акций. Несколько акционеров подали на Маска в суд, ведь считают, что он лишь хотел повысить стоимость своей компании.

Также в выпуске:

Судьба Пола Манафорта уже на рассмотрении скамьи присяжных.

СМИ – не враг народа. Американские медиа выступили против заявлений Дональда Трампа, который обвинил критичные к нему издания в предвзятости и манипуляциях.

 

Теги: Новости США Голос Америки Илон Маск
Источник: 24 канал
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