Голос Америки. Председателя Tesla Илона Маска могут вскоре ждать в суде

В свежем выпуске "Голос Америки" недавний твит Илона Маска о том, что он хочет снова сделать Tesla частной компанией, вызвал резкое подорожание акций. Несколько акционеров подали на Маска в суд, ведь считают, что он лишь хотел повысить стоимость своей компании.

Также в выпуске: Судьба Пола Манафорта уже на рассмотрении скамьи присяжных. СМИ – не враг народа. Американские медиа выступили против заявлений Дональда Трампа, который обвинил критичные к нему издания в предвзятости и манипуляциях.