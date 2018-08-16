Голос Америки. Председателя Tesla Илона Маска могут вскоре ждать в суде
В свежем выпуске "Голос Америки" недавний твит Илона Маска о том, что он хочет снова сделать Tesla частной компанией, вызвал резкое подорожание акций. Несколько акционеров подали на Маска в суд, ведь считают, что он лишь хотел повысить стоимость своей компании.
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Источник: 24 канал
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