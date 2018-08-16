Голос Америки. Голову Tesla Ілона Маска можуть невдовзі чекати в суді

У свіжому випуску "Голос Америки" – нещодавній твіт Ілона Маска про те, що він хоче знову зробити Tesla приватною компанією викликав різке подорожчання акцій. Декілька акціонерів подали на Маска в суд, адже вважають, що той лише хотів підвищити вартість своєї компанії.

Також у випуску: Доля Пола Манафорта уже на розгляді лави присяжних. ЗМІ – не ворог народу. Американські медіа виступили проти заяв Дональда Трампа, що звинуватив критичні до нього видання в упередженості й маніпуляціях.