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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Голову Tesla Ілона Маска можуть невдовзі чекати в суді

Голос Америки 107 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – нещодавній твіт Ілона Маска про те, що він хоче знову зробити Tesla приватною компанією викликав різке подорожчання акцій. Декілька акціонерів подали на Маска в суд, адже вважають, що той лише хотів підвищити вартість своєї компанії.

Також у випуску:

Доля Пола Манафорта уже на розгляді лави присяжних.

ЗМІ – не ворог народу. Американські медіа виступили проти заяв Дональда Трампа, що звинуватив критичні до нього видання в упередженості й маніпуляціях. 

 

Теги: Новини США Голос Америки Ілон Маск
Джерело: 24 канал
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