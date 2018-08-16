Голос Америки. Голову Tesla Ілона Маска можуть невдовзі чекати в суді
У свіжому випуску "Голос Америки" – нещодавній твіт Ілона Маска про те, що він хоче знову зробити Tesla приватною компанією викликав різке подорожчання акцій. Декілька акціонерів подали на Маска в суд, адже вважають, що той лише хотів підвищити вартість своєї компанії.
Також у випуску:
Доля Пола Манафорта уже на розгляді лави присяжних.
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Джерело: 24 канал
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