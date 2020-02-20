Голос Америки: Пристайко прокомментировал возвращение Украине похищенной нацистами картины

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – представители ФБР в Нью-Йорке официально передали министру иностранных дел Вадиму Пристайко картину французского художника Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара", которая была похищена нацистами. По словам министра, теперь задача за тем, чтобы картину можно было перенести в Украину и получить все таможенные разрешения без лишней бюрократии.

Также в выпуске: Генассамблея ООН провела дебаты о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Прямое включение из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В США отмечают день любви к домашним любимцам.