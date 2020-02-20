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      Голос Америки: Пристайко прокоментував повернення Україні викраденої нацистами картини

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Голос Америки" – представники ФБР у Нью-Йорку офіційно передали міністру закордонних справ Вадимові Пристайку картину французького художника П'єра Луї Гудро "Закохана пара", яку було викрадено нацистами. За словами міністра, тепер завдання за тим, щоб картину можна було перенести в Україну та отримати всі митні дозволи без зайвої бюрократії.

      Також у випуску:

      Генасамблея ООН провела дебати про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Пряме включення зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

      У США відзначають день любові до домашніх улюбленців. 

      Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя
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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Голос Америки Новини України Новини США Мистецтво Вадим Пристайко МЗС України
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