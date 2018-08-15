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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. Признали ли Пенсильванских католических священников виновными в растлении детей

Голос Америки 27 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – местный суд в штате Пенсильвания признал виновным около 300 католических священников в растлении более 1000 детей.

Также в выпуске:

С визитом в Украину прибудет советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон для обсуждения ситуации с Россией.

Трамп раскритиковал ряд положений в законе об оборонном бюджете США.

Дело Манафорта вплотную приблизилось к развязке.

Теги: Новости Украины Новости США Судьи Голос Америки Жертвы Дети и несовершеннолетние Пол Манафорт
Источник: 24 канал
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