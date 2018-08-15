Голос Америки. Признали ли Пенсильванских католических священников виновными в растлении детей

В свежем выпуске "Голос Америки" – местный суд в штате Пенсильвания признал виновным около 300 католических священников в растлении более 1000 детей.

Также в выпуске: С визитом в Украину прибудет советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон для обсуждения ситуации с Россией. Трамп раскритиковал ряд положений в законе об оборонном бюджете США. Дело Манафорта вплотную приблизилось к развязке.