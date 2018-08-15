Голос Америки. Признали ли Пенсильванских католических священников виновными в растлении детей
В свежем выпуске "Голос Америки" – местный суд в штате Пенсильвания признал виновным около 300 католических священников в растлении более 1000 детей.
Также в выпуске:
С визитом в Украину прибудет советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон для обсуждения ситуации с Россией.
Трамп раскритиковал ряд положений в законе об оборонном бюджете США.
Дело Манафорта вплотную приблизилось к развязке.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии