Голос Америки. Чи визнали Пенсильванських католицьких священиків винними у розбещені дітей
У свіжому випуску "Голос Америки" – місцевий суд у штаті Пенсильванія визнав винним близько 300 католицьких священників в розбещенні більше 1000 дітей.
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Джерело: 24 канал
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