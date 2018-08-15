Голос Америки. Чи визнали Пенсильванських католицьких священиків винними у розбещені дітей

У свіжому випуску "Голос Америки" – місцевий суд у штаті Пенсильванія визнав винним близько 300 католицьких священників в розбещенні більше 1000 дітей.

Також у випуску: З візитом до України прибуде радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон для обговорення ситуації з Росією. Трамп розкритикував кілька положень в законі про оборонний бюджет США. Справа Манафорта впритул наблизилася до розв’язки.