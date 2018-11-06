Голос Америки. Прогнозы экспертов относительно промежуточных выборов в США
В свежем выпуске "Голос Америки" – 6 ноября американцы выбирают своих представителей в Конгресс США. Еще несколько месяцев назад прогнозы относительно победы были оптимистичны для демократов, однако Трамп смог активизировать сторонников республиканцев. Поэтому эксперты не спешат с выводами.
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Источник: 24 канал
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