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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Голос Америки. Прогнозы экспертов относительно промежуточных выборов в США

      Голос Америки 43 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – 6 ноября американцы выбирают своих представителей в Конгресс США. Еще несколько месяцев назад прогнозы относительно победы были оптимистичны для демократов, однако Трамп смог активизировать сторонников республиканцев. Поэтому эксперты не спешат с выводами.

      Также в выпуске:

      Промежуточные выборы в США считаются референдумом после двух лет работы президента.

      Перспективы встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

      Департамент США выступил с заявлением о смерти Екатерины Гандзюк.

      Теги: Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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