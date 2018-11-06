Голос Америки. Прогнози експертів щодо проміжних виборів у США
У свіжому випуску "Голос Америки" – 6 листопада американці обирають своїх представників до Конгресу США. Ще декілька місяців тому прогнози щодо перемоги були оптимістичні для демократів, однак Трамп зміг активізувати прихильників республіканців. Тому експерти не поспішають з висновками.
Також у випуску:
Проміжні вибори у США вважаються референдумом після двох років роботи президента.
Премпективи зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Департамент США виступив з заявою щодо смерті Катерини Гандзюк.
Джерело: 24 канал
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