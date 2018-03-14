Голос Америки. Протесты американских школьников
Голос Америки 00:47, сегодня 50 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – примерно тысяча американцев, школьники и их родители, вышли на массовый протест из-за стрельбы, которая произошла во Флориде.
Также в выпуске:
Увольнение Дональдом Трампом Государственного секретаря Рекса Тиллерсона всколыхнуло Вашингтон.
Источник: 24 Канал
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