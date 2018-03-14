Голос Америки. Протести американських школярів
Голос Америки 00:43, сьогодні 71 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – приблизно тисяча американців, школярі та їхні батьки, вийшли на масовий протест через стрілянину, яка відбулась у Флориді.
Також у випуску:
Звільнення Дональдом Трампом Державного секретаря Рекса Тіллерсона сколихнуло Вашингтон.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі