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      Голос Америки: Публичные слушания по делу об импичменте Трампа

      Голос Америки 28 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Палате представителей Конгресса США продолжаются публичные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Заслушать должны временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и дипломата США Джорджа Кента.

      Также в выпуске:

      Реакция республиканцев на слушания по импичменту.

      blog_ava
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      Теги: Голос Америки Новости США Дональд Трамп
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