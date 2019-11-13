Голос Америки: Публичные слушания по делу об импичменте Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Палате представителей Конгресса США продолжаются публичные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Заслушать должны временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и дипломата США Джорджа Кента.
Также в выпуске:
Реакция республиканцев на слушания по импичменту.
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