Голос Америки: Публичные слушания по делу об импичменте Трампа

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Палате представителей Конгресса США продолжаются публичные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Заслушать должны временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и дипломата США Джорджа Кента.

Также в выпуске: Реакция республиканцев на слушания по импичменту.