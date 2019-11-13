Голос Америки: Публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Палаті представників Конгресу США тривають публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Заслухати мають тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та дипломата США Джорджа Кента.
Також у випуску:
Реакція роеспубліканців на слухання щодо імпічменту.
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