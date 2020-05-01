Голос Америки: Работники компаний-гигантов объявили забастовку в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – сотрудники магазинов и служб доставки в США, в частности Whole Foods, Amazon, FedEx, объявили забастовку из-за нехватки базовой защиты их работников.
Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:
Всемирный банк выделит дополнительные 150 миллионов долларов Украине из-за вспышки COVID-19.
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Врач Элвис Франсуа, хирург знаменитой Mayo Clinic, спел песню Джона Леннона Imagine, чтобы поддержать всех во время коронавируса.
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