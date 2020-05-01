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      Голос Америки: Работники компаний-гигантов объявили забастовку в США

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – сотрудники магазинов и служб доставки в США, в частности Whole Foods, Amazon, FedEx, объявили забастовку из-за нехватки базовой защиты их работников.

      Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

      Всемирный банк выделит дополнительные 150 миллионов долларов Украине из-за вспышки COVID-19.

      Как приспосабливаются к новой экономической реальности украинские предприниматели в США.

      Врач Элвис Франсуа, хирург знаменитой Mayo Clinic, спел песню Джона Леннона Imagine, чтобы поддержать всех во время коронавируса.

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус COVID-19 Бизнес Новости США Голос Америки
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