Голос Америки: Працівники компаній-гігантів оголосили страйк у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – співробітники крамниць і служб доставки у США, зокрема Whole Foods, Amazon, FedEx, оголосили страйк через нестачу базового захисту для їхніх працівників.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
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Лікар Елвіс Франсуа, хірург знаменитої Mayo Clinic, заспівав пісню Джона Леннона Imagine, щоб підтримати всіх під час коронавірусу.
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