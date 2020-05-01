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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Голос Америки: Працівники компаній-гігантів оголосили страйк у США

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – співробітники крамниць і служб доставки у США, зокрема Whole Foods, Amazon, FedEx, оголосили страйк через нестачу базового захисту для їхніх працівників.

      Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

      Світовий банк виділить додаткові 150 мільйонів доларів Україні через спалах COVID-19.

      Як пристосовуються до нової економічної реальності українські підприємці у США.

      Лікар Елвіс Франсуа, хірург знаменитої Mayo Clinic, заспівав пісню Джона Леннона Imagine, щоб підтримати всіх під час коронавірусу.

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Бізнес Новини США Голос Америки
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