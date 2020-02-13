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      Голос Америки: Реакция американских экспертов на назначение Андрея Ермака

      Голос Америки Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Голос Америки" – отставка Андрея Богдана была неизбежной, а переход Ермака на должность главы Офиса Президента для Украины может означать реальный прогресс в переговорах с Кремлем, считают эксперты в Вашингтоне.

      Также в выпуске:

      Украинская документальная лента "Земля голубая, как будто апельсин" режиссера Ирины Цилык собрала полный зал в Нью-Йоркском музее современного искусства.

      Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      12 февраля
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      Теги: Андрей Богдан Андрей Ермак Новости США Новости Украины Голос Америки
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