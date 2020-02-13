Голос Америки: Реакция американских экспертов на назначение Андрея Ермака
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – отставка Андрея Богдана была неизбежной, а переход Ермака на должность главы Офиса Президента для Украины может означать реальный прогресс в переговорах с Кремлем, считают эксперты в Вашингтоне.
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