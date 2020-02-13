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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Голос Америки: Реакція американських експертів на призначення Андрія Єрмака

      Голос Америки

      У свіжому випуску програми "Голос Америки" – відставка Андрія Богдана була неминучою, а перехід Єрмака на посаду голови Офісу Президента для України може означати реальний прогрес у переговорах із Кремлем, вважають експерти у Вашингтоні.

      Також у випуску:

      Українська документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки Ірини Цілик зібрала повний зал у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва.

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      Теги: Андрій Богдан Андрій Єрмак Новини США Новини України Голос Америки
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