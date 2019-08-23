Голос Америки: Реакция мира на идею возвращения Путина в G7

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп поднял тему возвращения РФ в "Большую семерку". Однако эту идею не поддержали ни в Европе, ни в экспертной среде. В частности, премьер-министры Великобритании и Канады заявили, что будут выступать против восстановления членства России в G7.

Также в выпуске: Украинский летний лагерь "Пласт" в штате Нью-Йорк: чего учат и как развлекают маленьких украинцев.

Источник: 24 канал