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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: Реакція світу на ідею повернення Путіна у G7

      Голос Америки 60 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп підняв тему повернення РФ до "Великої сімки". Однак цю ідею не підтримали ні в Європі, ні в експертному середовищі. Зокрема, прем'єр-міністри Великобританії та Канади заявили, що виступатимуть проти відновлення членства Росії у G7.

      Також у випуску:

      Український літній табір "Пласт" у штаті Нью-Йорк: чого вчать і як розважають маленьких українців.

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      Теги: Голос Америки Новини Росії Україна – Росія Велика сімка Дональд Трамп Великобританія Канада Новини США
      Джерело: 24 канал
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