Голос Америки: Реакція світу на ідею повернення Путіна у G7

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп підняв тему повернення РФ до "Великої сімки". Однак цю ідею не підтримали ні в Європі, ні в експертному середовищі. Зокрема, прем'єр-міністри Великобританії та Канади заявили, що виступатимуть проти відновлення членства Росії у G7.

Також у випуску: Український літній табір "Пласт" у штаті Нью-Йорк: чого вчать і як розважають маленьких українців.

Джерело: 24 канал