Голос Америки: Реакція світу на ідею повернення Путіна у G7
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп підняв тему повернення РФ до "Великої сімки". Однак цю ідею не підтримали ні в Європі, ні в експертному середовищі. Зокрема, прем'єр-міністри Великобританії та Канади заявили, що виступатимуть проти відновлення членства Росії у G7.
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Джерело: 24 канал
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