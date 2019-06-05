Голос Америки: Реакция мировых экспертов на первый зарубежный визит Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – мировые эксперты считают, что первый визит Владимира Зеленского в Брюссель является важным подтверждением стратегического курса Украины. Одим самым большим вопросом остается то, сможет ли он воплотить этот курс в жизнь, какой будет его команда внешней политики, состав парламента и поддержат ли они законопроект об интеграции ЕС и НАТО.
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Источник: 24 канал
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