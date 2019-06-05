Голос Америки: Реакція світових експертів на перший закордонний візит Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – світові експерти вважають, що перший візит Володимира Зеленського у Брюссель є важливим підтвердженням стратегічного курсу України. Одна найбільшим питання залишається те, чи зможе він втілити цей курс в життя, якою буде його команда зовнішньої політики, склад парламенту і чи підтримають вони законопроект про інтеграцію ЄС та НАТО.

Також у випуску: Дональд Трамп в Ірландії взяв участь у церемонії з нагоди 75 річниці Нормандської операції. Новий митрополит українських греко-католиків у США Борис Гудзяк дав ексклюзивне інтерв'ю.

Джерело: 24 канал