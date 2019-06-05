00:05
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Реакція світових експертів на перший закордонний візит Зеленського

      Голос Америки 27 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – світові експерти вважають, що перший візит Володимира Зеленського у Брюссель є важливим підтвердженням стратегічного курсу України. Одна найбільшим питання залишається те, чи зможе він втілити цей курс в життя, якою буде його команда зовнішньої політики, склад парламенту і чи підтримають вони законопроект про інтеграцію ЄС та НАТО.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп в Ірландії взяв участь у церемонії з нагоди 75 річниці Нормандської операції.

      Новий митрополит українських греко-католиків у США Борис Гудзяк дав ексклюзивне інтерв'ю.

      blog_ava
      У Зеленського пояснили, чи скасують субсидії українцям
      5 червня
      11022
      Теги: Володимир Зеленський Голос Америки Новини США Євросоюз Європа НАТО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 5 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 26366
      Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      5 червня , 22:20 Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      1852
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 червня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 492
      Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      5 червня , 21:05 Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      Наталя Боднар 1907
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      5 червня , 21:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      958
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук