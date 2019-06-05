Голос Америки: Реакція світових експертів на перший закордонний візит Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – світові експерти вважають, що перший візит Володимира Зеленського у Брюссель є важливим підтвердженням стратегічного курсу України. Одна найбільшим питання залишається те, чи зможе він втілити цей курс в життя, якою буде його команда зовнішньої політики, склад парламенту і чи підтримають вони законопроект про інтеграцію ЄС та НАТО.
Також у випуску:
Дональд Трамп в Ірландії взяв участь у церемонії з нагоди 75 річниці Нормандської операції.
Новий митрополит українських греко-католиків у США Борис Гудзяк дав ексклюзивне інтерв'ю.
Джерело: 24 канал
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