Голос Америки. Реакция политиков США на выдворение российских дипломатов
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – ряд украинских законодателей приветствовали решение президента США Дональда Трампа выслать из страны 60 российских дипломатов. Член сенатского комитета по международным отношениям Бенджамин Кардин считает, что выдворение 60 российских дипломатов из США является "адекватной реакцией на действия Путина в Великобритании".
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Источник: 24 Канал
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