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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Голос Америки. Реакция политиков США на выдворение российских дипломатов

Голос Америки 95 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – ряд украинских законодателей приветствовали решение президента США Дональда Трампа выслать из страны 60 российских дипломатов. Член сенатского комитета по международным отношениям Бенджамин Кардин считает, что выдворение 60 российских дипломатов из США является "адекватной реакцией на действия Путина в Великобритании".

Также в выпуске:

Курт Волкер намерен приехать на Донбасс в апреле-мае.

Теги: Новости России Высылка российских дипломатов Новости США Дональд Трамп Голос Америки
Источник: 24 Канал
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