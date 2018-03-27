Голос Америки. Реакція політиків США на видворення російських дипломатів
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – низка українських законодавців привітали рішення президент США Дональда Трампа вислати з країни 60 російських дипломатів. Член Сенатського комітету з міжнародних відносин Бенджамін Кардин вважає, що видворення 60 російських дипломатів із США є "адекватною реакцією на дії Путіна у Великобританії".
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Джерело: 24 Канал
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