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Голос Америки. Реакція політиків США на видворення російських дипломатів

Голос Америки 265 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – низка українських законодавців привітали рішення президент США Дональда Трампа вислати з країни 60 російських дипломатів. Член Сенатського комітету з міжнародних відносин Бенджамін Кардин вважає, що видворення 60 російських дипломатів із США є "адекватною реакцією на дії Путіна у Великобританії".

Також у випуску:

Курт Волкер має намір приїхати на Донбас у квітні-травні.

Теги: Новини Росії Видворення російських дипломатів Новини США Голос Америки Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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