Голос Америки. Реакция США на эскалацию в Азовском море
В свежем выпуске "Голос Америки" – безрассудной российской эскалацией назвала ситуацию в Азовском море посол США при ООН Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности. Там же, российский представитель пытался исказить факты этой ситуации.
Также в выпуске:
Существуют неопровержимые доказательства, что агрессивные действия россиян были спланированы по приказу высшего военного руководства России – посол Украины при ООН Владимир Ельченко.
Администрация Трампа должна немедленно усилить военную помощь Украине – сенаторы США.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии