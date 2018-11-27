Голос Америки. Реакция США на эскалацию в Азовском море

В свежем выпуске "Голос Америки" – безрассудной российской эскалацией назвала ситуацию в Азовском море посол США при ООН Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности. Там же, российский представитель пытался исказить факты этой ситуации.

Также в выпуске: Существуют неопровержимые доказательства, что агрессивные действия россиян были спланированы по приказу высшего военного руководства России – посол Украины при ООН Владимир Ельченко. Администрация Трампа должна немедленно усилить военную помощь Украине – сенаторы США.