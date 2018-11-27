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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Голос Америки. Реакция США на эскалацию в Азовском море

      Голос Америки 96 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – безрассудной российской эскалацией назвала ситуацию в Азовском море посол США при ООН Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности. Там же, российский представитель пытался исказить факты этой ситуации.

      Также в выпуске:

      Существуют неопровержимые доказательства, что агрессивные действия россиян были спланированы по приказу высшего военного руководства России – посол Украины при ООН Владимир Ельченко.

      Администрация Трампа должна немедленно усилить военную помощь Украине – сенаторы США.

      Теги: Новости США Конфликт в Азовском море Голос Америки
      Источник: 24 канал
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