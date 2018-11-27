Голос Америки. Реакція США на ескалацію в Азовському морі
У свіжому випуску "Голос Америки" – безрозсудною російською ескалацією назвала ситуацію в Азовському морі посол США при ООН Гейлі під час екстреного засідання Ради Безпеки. Там же, російський представник намагався перекрутити факти цієї ситуації.
Також у випуску:
Існують незаперечні докази, що агресивні дії росіян були сплановані за наказом вищого військового керівництва Росії – посол України при ООН Володимир Єльченко.
Адміністрація Трампа повинна негайно посилити військову допомогу Україні – сенатори США.
Джерело: 24 канал
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