Голос Америки. Реакція США на ескалацію в Азовському морі

У свіжому випуску "Голос Америки" – безрозсудною російською ескалацією назвала ситуацію в Азовському морі посол США при ООН Гейлі під час екстреного засідання Ради Безпеки. Там же, російський представник намагався перекрутити факти цієї ситуації.

Також у випуску: Існують незаперечні докази, що агресивні дії росіян були сплановані за наказом вищого військового керівництва Росії – посол України при ООН Володимир Єльченко. Адміністрація Трампа повинна негайно посилити військову допомогу Україні – сенатори США.