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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Голос Америки. Реакція США на ескалацію в Азовському морі

      Голос Америки 247 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – безрозсудною російською ескалацією назвала ситуацію в Азовському морі посол США при ООН Гейлі під час екстреного засідання Ради Безпеки. Там же, російський представник намагався перекрутити факти цієї ситуації.

      Також у випуску:

      Існують незаперечні докази, що агресивні дії росіян були сплановані за наказом вищого військового керівництва Росії – посол України при ООН Володимир Єльченко.

      Адміністрація Трампа повинна негайно посилити військову допомогу Україні – сенатори США.

      Теги: Голос Америки Конфлікт в Азовському морі Новини США
      Джерело: 24 канал
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