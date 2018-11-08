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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Голос Америки. Результаты выборов в США: чего ожидают украинские депутаты

      Голос Америки 39 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – в украинском парламенте приветствуют обновленный Конгресс и ожидают, что “украинский вопрос” и в дальнейшем будет объединять обе его палаты.

      Также в выпуске:

      Увольнение министра юстиции США может повлиять на ход расследования возможного вмешательства россиян в американские выборы.

      В Белом Доме напомнили об ужасах Голодомора в День памяти жертв коммунизма.

      Теги: Новости Украины Выборы в США Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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