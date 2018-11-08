Голос Америки. Результаты выборов в США: чего ожидают украинские депутаты
В свежем выпуске "Голос Америки" – в украинском парламенте приветствуют обновленный Конгресс и ожидают, что “украинский вопрос” и в дальнейшем будет объединять обе его палаты.
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Увольнение министра юстиции США может повлиять на ход расследования возможного вмешательства россиян в американские выборы.
В Белом Доме напомнили об ужасах Голодомора в День памяти жертв коммунизма.
Источник: 24 канал
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