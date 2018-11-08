Голос Америки. Результати виборів в США: чого очікують українські депутати
У свіжому випуску "Голос Америки" – в українському парламенті вітають оновлений Конгрес і очікують, що “українське питання” і надалі об'єднуватиме обидві його палати.
Також у випуску:
Звільнення міністра юстиції США може вплинути на хід розсідування можливого втручання росіян в американські вибори.
В Білому Домі нагадали про жахи Голодомору у День пам'яті жертв комунізму.
Джерело: 24 канал
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