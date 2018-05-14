Голос Америки. Россия – главная угроза демократии, – директор MI5
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – руководитель британской службы безопасности MI5 призывает "пробить светом туман лжи, полуправды и притворства, который выливает пропагандистская машина России".
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Источник: 24 Канал
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