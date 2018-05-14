Голос Америки. Росія – головна загроза демократії, – директор MI5
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – керівник британської служби безпеки MI5 закликає "пробити світлом туман брехні, напівправди, та облуди, що виливає пропагандистська машина Росії".
Також у випуску:
Дональд Трамп зробив "широкий жест" перед економічними переговорами із Китаєм.
Криваві сутички у відповідь на відкриття американського посольства в Єрусалимі.
Джерело: 24 Канал
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