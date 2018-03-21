Голос Америки. Россия нанесла Украине ущерб на 100 миллиардов долларов

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – на Атлантическом совете посчитали, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса обошлась Украине в 100 миллиардов долларов.

Также в выпуске: Дональда Трампа критикуют за поздравление Владимира Путина с победой на выборах. Госдеп угрожает санкциями компаниям, работающим с энергетическим сектором России.