Голос Америки. Россия нанесла Украине ущерб на 100 миллиардов долларов
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – на Атлантическом совете посчитали, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса обошлась Украине в 100 миллиардов долларов.
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Источник: 24 Канал
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