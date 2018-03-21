Голос Америки. Росія нанесла Україні збитків на 100 мільярдів доларів
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – на Атлантичній раді порахували, що анексія Криму та окупація частини Донбасу обійшлася Україні у 100 мільярдів доларів.
Також у випуску:
Дональда Трампа критикують за привітання Володимира Путіна з перемогою на виборах.
Держдеп погрожує санкціями компаніям, що працюють з енергетичним сектором Росії.
Джерело: 24 Канал
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