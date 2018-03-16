Голос Америки. Россия осуществляет кибератаки на США
Голос Америки 23:54, 16 марта 48 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – российское руководство осуществляет кибератаки на энергетический и ядерный сектор США, на коммерческие предприятия, водопроводные станции, авиационную инфраструктуру и промышленные объекты
Также в выпуске:
В Майами местный рынок элитной недвижимости один из самых дорогих в мире.
Источник: 24 Канал
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