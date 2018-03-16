Голос Америки. Росія здійснює кібератаки на США
Голос Америки 23:54, 16 березня 177 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – російське керівництво здійснює кібератаки на енергетичний і ядерний сектор США, на комерційні підприємства, водопровідні станції, авіаційну інфраструктуру і промислові об’єкти
Також у випуску:
У Маямі місцевий ринок елітної нерухомості один з найдорожчих у світі.
Джерело: 24 Канал
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