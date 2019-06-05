Голос Америки: Секреты создания сериала "Чернобыль"
В свежем выпуске "Голоса Америки" – сериал от HBO о трагедии на Чернобыльской атомной станции всколыхнул весь мир. Зрителей поразила реалистичность изображения советского быта. Создатели картины утверждают, что во время съемок фильма постоянно консультировались с украинцами.
Также в выпуске:
Почему британцы не любят Трампа и о чем американскому президенту удалось договориться с премьер-министром Лондона.
Вино, а не кока-кола – какой видит свою основную задачу новый митрополит греко-католиков в США Борис Гудзяк.
Источник: 24 канал
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