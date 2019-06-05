Голос Америки: Секрети створення серіалу "Чорнобиль"

У свіжому випуску "Голосу Америки" – серіал від HBO про трагедію на Чорнобильській атомній станції сколихнув весь світ. Глядачів вразила реалістичність зображення радянського побуту. Творці картини стверджують, що під час зйомок фільму постійно консультувалися з українцями.

Також у випуску: Чому британці не люблять Трампа та про що американському президентові вдалося домовитися із прем’єр-міністром Лондона. Вино, а не кока-кола – яким бачить своє основне завдання новий митрополит греко-католиків у США Борис Ґудзяк.

Джерело: 24 канал