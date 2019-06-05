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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Секрети створення серіалу "Чорнобиль"

      Голос Америки 72 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – серіал від HBO про трагедію на Чорнобильській атомній станції сколихнув весь світ. Глядачів вразила реалістичність зображення радянського побуту. Творці картини стверджують, що під час зйомок фільму постійно консультувалися з українцями.

      Також у випуску:

      Чому британці не люблять Трампа та про що американському президентові вдалося домовитися із прем’єр-міністром Лондона.

      Вино, а не кока-кола – яким бачить своє основне завдання новий митрополит греко-католиків у США Борис Ґудзяк. 

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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки Чорнобиль серіал
      Джерело: 24 канал
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