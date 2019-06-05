Голос Америки: Секрети створення серіалу "Чорнобиль"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – серіал від HBO про трагедію на Чорнобильській атомній станції сколихнув весь світ. Глядачів вразила реалістичність зображення радянського побуту. Творці картини стверджують, що під час зйомок фільму постійно консультувалися з українцями.
Також у випуску:
Чому британці не люблять Трампа та про що американському президентові вдалося домовитися із прем’єр-міністром Лондона.
Вино, а не кока-кола – яким бачить своє основне завдання новий митрополит греко-католиків у США Борис Ґудзяк.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
ПЦУ показала відео голосування, на якому ліквідували Київський патріархатсьогодні , 00:31
-
Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію4 червня , 23:40
-
Головні новини 4 червня: суд у справі вбивства 5-річного хлопчика та протести у містах України4 червня , 22:33
Коментарі