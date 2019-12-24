Голос Америки: Сенатор осудил Трампа за задержку военной помощи Украине

В свежем выпуске "Голос Америки" – сенатор-демократ Крис Ван Голлен обратился в Офис правительственной подотчетности США с просьбой проверить, было ли законным решение Белого дома задержать военную помощь Украине. Сам сенатор считает, что Трамп нарушил закон о контроле за исполнением бюджета.

Также в выпуске: В ООН прокомментировали новость об открытии железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Эксперты объяснили, как Россия может обойти санкции против "Северного потока-2". Авиакомпания United в Нью-Йорке организовала "полет фантазии" для детей с тяжелыми болезнями.