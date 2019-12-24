03:14
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Голос Америки
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Голос Америки: Сенатор осудил Трампа за задержку военной помощи Украине

      Голос Америки 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – сенатор-демократ Крис Ван Голлен обратился в Офис правительственной подотчетности США с просьбой проверить, было ли законным решение Белого дома задержать военную помощь Украине. Сам сенатор считает, что Трамп нарушил закон о контроле за исполнением бюджета.

      Также в выпуске:

      В ООН прокомментировали новость об открытии железнодорожного сообщения между Россией и Крымом.

      Эксперты объяснили, как Россия может обойти санкции против "Северного потока-2".

      Авиакомпания United в Нью-Йорке организовала "полет фантазии" для детей с тяжелыми болезнями.

      Мина Антоненко не является боеприпасом: эксклюзивные материалы результатов экспертизы
      23 декабря
      374
      Теги: Новости Украины Голос Америки Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      23 декабря , 22:21 Главные новости 23 декабря: Обмен пленными согласовали, Антоненко остается под стражей
      Северин Трач 130
      23 декабря , 22:00 Почему Путина ждет такая же участь как и Гитлера
      Ель Мюрид 832
      23 декабря , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      153
      23 декабря , 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
      Михайло Гема 50
      23 декабря , 20:41 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 426
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук