Голос Америки: Сенатор осудил Трампа за задержку военной помощи Украине
В свежем выпуске "Голос Америки" – сенатор-демократ Крис Ван Голлен обратился в Офис правительственной подотчетности США с просьбой проверить, было ли законным решение Белого дома задержать военную помощь Украине. Сам сенатор считает, что Трамп нарушил закон о контроле за исполнением бюджета.
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