Голос Америки: Сенатор засудив Трампа через затримку військової допомоги Україні

У свіжому випуску "Голос Америки" – сенатор-демократ Кріс Ван Голлен звернувся до Офісу урядової підзвітності США з проханням перевірити, чи було законним рішення Білого дому затримати військову допомогу Україні. Сам сенатор вважає, що Трамп порушив закон про контроль над виконанням бюджету.

Також у випуску: В ООН прокоментували новину про відкриття залізничного сполучення між Росією і Кримом. Експерти пояснили, як Росія може обійти санкції проти "Північного потоку – 2". Авіакомпанія United в Нью-Йорку організувала "політ фантазії" для дітей із тяжкими хворобами.