Голос Америки: Сенатор засудив Трампа через затримку військової допомоги Україні
У свіжому випуску "Голос Америки" – сенатор-демократ Кріс Ван Голлен звернувся до Офісу урядової підзвітності США з проханням перевірити, чи було законним рішення Білого дому затримати військову допомогу Україні. Сам сенатор вважає, що Трамп порушив закон про контроль над виконанням бюджету.
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