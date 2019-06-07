Голос Америки: Сенатор США Портман обсудил с Зеленским вопросы войны
В свежем выпуске "Голоса Америки" – как отметил сенатор США Роберт Портман, Штаты будут делать все возможное, чтобы контролировать ситуацию с незаконным содержанием в плену 24 украинских моряков. Кроме того, во время встречи они с Зеленским обсудили вопросы войны на Донбассе.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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