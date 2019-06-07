Голос Америки: Сенатор США Портман обсудил с Зеленским вопросы войны

В свежем выпуске "Голоса Америки" – как отметил сенатор США Роберт Портман, Штаты будут делать все возможное, чтобы контролировать ситуацию с незаконным содержанием в плену 24 украинских моряков. Кроме того, во время встречи они с Зеленским обсудили вопросы войны на Донбассе.

Также в выпуске: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон произнесли речи на американском кладбище в Нормандии. День журналиста: в Доме свободы заявляют о снижении уровня свобод, в частности свободы прессы, по всему миру.

Источник: 24 канал