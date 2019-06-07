Голос Америки: Сенатор США Портман обговорив з Зеленським питання війни
У свіжому випуску "Голосу Америки" – як зазначив сенатор США Роберт Портман, Штати робитимуть все можливе, аби контролювати ситуацію з незаконним утриманням в полоні 24 українських моряків. Крім того, під час зустрічі вони з Зеленським обговорили питання війни на Донбасі.
Також у випуску:
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День журналіста: у Домі свободи заявляють про зниження рівня свобод, зокрема свободи преси, по всьому світу.
Джерело: 24 канал
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