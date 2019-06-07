Голос Америки: Сенатор США Портман обговорив з Зеленським питання війни

У свіжому випуску "Голосу Америки" – як зазначив сенатор США Роберт Портман, Штати робитимуть все можливе, аби контролювати ситуацію з незаконним утриманням в полоні 24 українських моряків. Крім того, під час зустрічі вони з Зеленським обговорили питання війни на Донбасі.

Також у випуску: Дональд Трамп та Еммануель Макрон виголосили промови на американському цвинтарі у Нормандії. День журналіста: у Домі свободи заявляють про зниження рівня свобод, зокрема свободи преси, по всьому світу.

Джерело: 24 канал