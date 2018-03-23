Голос Америки. Школьники США готовятся к общенациональной акции протеста
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – школьники США готовятся к общенациональной акции протеста против свободной продажи оружия в США – "Марш за жизнь". Событие состоится в Вашингтоне. Среди инициаторов – старшеклассники школы во Флориде.
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Источник: 24 Канал
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