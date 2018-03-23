В свежем выпуске программы "Голос Америки" – школьники США готовятся к общенациональной акции протеста против свободной продажи оружия в США – "Марш за жизнь". Событие состоится в Вашингтоне. Среди инициаторов – старшеклассники школы во Флориде.

Также в выпуске: Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях, который увеличивает поддержку Украины.