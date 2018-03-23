Голос Америки. Школярі США готуються до загальнонаціональної акції протесту
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – школярі США готуються до загальнонаціональної акції протесту проти вільного продажу зброї в США – "Марш за життя". Подія відбудеться у Вашингтоні. Серед ініціаторів – старшокласники школи у Флориді.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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