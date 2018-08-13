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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки: Сколько денег предусмотрено для Украины в оборонном бюджете США

Голос Америки 33 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп готовится подписать оборонный бюджет США на 2019 год, где предусмотрено 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в области безопасности. В эту сумму заложено 50 миллионов долларов на оборонные летальные виды вооружений.

Также в выпуске:

Небольшой и единственный в США завод по производству телевизоров приостанавливает работу из-за новых тарифов администрации Белого дома.

В Соединенных штатах Америки прошел 10 день заседания над Полом Манафортом.

 

Теги: Деньги Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
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