Голос Америки: Сколько денег предусмотрено для Украины в оборонном бюджете США
В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп готовится подписать оборонный бюджет США на 2019 год, где предусмотрено 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в области безопасности. В эту сумму заложено 50 миллионов долларов на оборонные летальные виды вооружений.
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Источник: 24 канал
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