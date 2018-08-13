Голос Америки: Сколько денег предусмотрено для Украины в оборонном бюджете США

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп готовится подписать оборонный бюджет США на 2019 год, где предусмотрено 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в области безопасности. В эту сумму заложено 50 миллионов долларов на оборонные летальные виды вооружений.

Также в выпуске: Небольшой и единственный в США завод по производству телевизоров приостанавливает работу из-за новых тарифов администрации Белого дома.



В Соединенных штатах Америки прошел 10 день заседания над Полом Манафортом.