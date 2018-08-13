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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки: Скільки грошей передбачено для України в оборонному бюджеті США

Голос Америки 26 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп готується підписати оборонний бюджет США на 2019 рік, де передбачено 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь.

Також у випуску:

Невеличкий і єдиний у США завод із виробництва телевізорів призупиняє роботу через нові тарифи адміністрації Білого дому.

У Сполучених штатах Америки пройшов 10 день засідання над Полом Манафортом.

 

Теги: Новини США Голос Америки Гроші
Джерело: 24 канал
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