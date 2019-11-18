Голос Америки: Социологические опросы в США относительно давления Трампа на Зеленского

Полиция Гонконга штурмом взяла кампус политехнического университета, где в последние дни забаррикадировались протестующие.

Досрочные парламентские выборы, новое правительство и ЦИК – с такими требованиями тысячи людей снова вышли на массовую демонстрацию в Грузии.

В свежем выпуске "Голоса Америки" – согласно последним опросам ABC, 70% американцев считают неправильным решение президента США Дональда Трампа требовать от Владимира Зеленского провести расследование против Джо Байдена.

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